Apple оборудует новые iPhone собственным подэкранным сканером отпечатков пальцев

Компания Apple запатентовала собственный подэкранный сканер отпечатков пальцев для своих смартфонов iPhone. Владельцы устройств 12 поколения жаловались, что в их гаджете нет такой распространенной функции, особенно дискомфорт это вызывает в условиях пандемии, когда необходимо носить маски.

Большинство производителей смартфонов используют дактилоскопические датчики других компаний, например Qualcomm. Однако корпорация Apple славится тем, что старается сама производить все компоненты для своих устройств. Поэтому они разработали собственный подэкранный сканер отпечатков пальцев. Новая технология, вероятно, появится уже в 13 поколении iPhone.

На рынке дактилоскопических датчиков присутствуют разные виды устройств. Некоторые из них используют емкостные системы, иные — ультразвуковые датчики. В компании Apple решили, что их подэкранный сканер будет основан не технологии оптического распознавания, которая для считывания информации использует отраженный свет.

Источник: the-geek.ru