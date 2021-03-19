Эксперт Лозанский о нападках на Путина: Байден идет навстречу ядерной катастрофе

Вице-президент организации Eurasia Center Эрл Расмуссен отметил, что заявления Джо Байдена вызывают сильную обеспокоенность. По мнению эксперта, новое руководство США “заблудилось” в многополярном мире и идет по “опасной” дороге.

Расмуссен не исключил, что слова Байдена были рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Тем не менее опускаться до оскорблений в адрес главы другого государства – это неправильный и неуместный ход, подчеркнул он.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский обратил внимание на поведение двух лидеров после скандала. Путин предложил Байдену поговорить в режиме онлайн, чтобы избежать ухудшения отношений двух стран. Глава Соединенных Штатов ответил ему отказом, передает РИА Новости.

Эксперт задал риторический вопрос: кто из президентов более ответственный, не хочет усугубления конфликта и заботится о спасении мира, а кто “идет навстречу ядерной войне”? Нетрудно догадаться, что первым является российский лидер, вторым – американский.

На днях Джо Байден дал большое интервью телеканалу ABC News. Президент США ответил положительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина “убийцей”. Также он обвинил Россию в попытках вмешаться в ход выборов. Глава Белого дома пообещал привлечь Москву к ответственности.