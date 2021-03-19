 

В Кремле оценили сроки возвращения в обычный график

19.03.2021, 12:34, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на то, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться настолько, что позволит главе государства вернуться в обычный график работы в обозримой перспективе.

«Очевидно, что, конечно, график президента гораздо более насыщенный в плане выездных мероприятий, чем кульминация режима самоизоляции. Это, действительно, так. И да, постепенно, по мере улучшения эпидемиологической ситуации, президент все чаще и чаще осуществляет выездные мероприятия, прямые контакты и так далее. Мы надеемся на то, что и дальше ситуация будет улучшаться настолько, что позволит в обозримом будущем нам всем вернуться в обычный график», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, означает ли посещение Путиным такого массового мероприятия возвращение президента к докризисному режиму работы.

Президент РФ Владимир Путин в четверг пришел в «Лужники» в Москве на большой концерт в честь присоединения Крыма к России.



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