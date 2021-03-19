Описан механизм возникновения тромбов после вакцинации AstraZeneca

Ученые Грайфсвальдского университета в Германии изучили пробы пациентов, у которых образовались тромбы после введения вакцины AstraZeneca, и пришли к выводу, что препарат запускает в организме некоторых людей защитный механизм.

По информации телекомпании NDR, ученые связались с институтом Пауля Эрлиха и попросили образцы крови шести пациентов, у которых образовались тромбы. Как показало исследование образцов, вакцина активизирует кровяные тельца – тромбоциты, передает РИА «Новости».

Отмечается, что этот механизм обычно активируется при зарастании ран на теле, когда кровь начинает сворачиваться и рана закрывается. При этом у некоторых пациентов вакцинация AstraZeneca запускала этот механизм, который приводил к образованию сгустков крови в мозгу.

Благодаря исследованию учении теперь может быть разработан курс лечения против тромбоза. При этом телеканал отмечает, что в качестве меры предосторожности вводить препарат от тромбоза, лечение можно начинать лишь после образования тромба.

Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.