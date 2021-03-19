Посол России Анатолий Антонов обсудил с членами движения «Талибан»* подрыв антироссийских усилий США

Отозванный в Москву для консультаций посол Анатолий Антонов встретился в Кремле с представителями запрещённой террористической группировки «Талибан». В ходе переговоров стороны поделились опытом борьбы против политики США.

Представитель движения шейх Мухтар аль-Куфири рассказал дипломату о способах, которыми талибы противодействовали санкционной и репрессивной американской политике на протяжении более чем 40 лет. По его словам, Россия и Талибан находятся в сходных условиях и имеют общего врага, против которого необходимо объединить усилия. По итогам встречи стороны подписали соглашение, согласно которому в штат российского посольства в Вашингтоне войдёт 10 представителей движения, которые будут координировать действия дипломатов по подрыву государственного суверенитета США.

«Когда-то безбожники из СССР вторглись в мою страну, чтобы угнетать наш народ. Теперь это делают США, которые также угнетают ставших христианами россиян. Христиане хоть и еретики, но всё же ближе нам по духу, чем феминистки, трансгендеры, негры и другие американцы. Пусть меч Аллаха покарает неверных и грешников! Пусть очищающее пламя смоет с лица земли скверну! Мы готовы использовать весь свой опыт для подрыва антироссийских усилий США. Нам нужен только автомобиль с дипломатическими номерами и возможность беспрепятственно перемещаться по Вашингтону», – сказал шейх Мухтар аль-Куфири.

*запрещённая в России организация

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