Большинство людей с COVID-19 не заражают других?



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2% инфицированных студентов носят 90% вирусных частиц

Профессор Сара Сойер (Sara Sawyer) из Колорадского университета в Боулдере и ее коллеги изучили данные о примерно 72 тысячах ПЦР-тестах на коронавирус. Пробы слюны брались у студентов и преподавателей в рамках регулярного университетского скрининга.

По словам Сойер, анализы брали у людей без видимых симптомов. Коронавирус был обнаружен в 1,4 тысячи образцов слюны. Ученые провели определение вирусной нагрузки (количества вирусных частиц) в этих образцах. Свои результаты они сравнили с полученными ранее данными о вирусной нагрузке у людей с ярко выраженными симптомами COVID-19.

Оказалось, что отличить результаты анализов людей с симптомами и без симптомов невозможно: вирусная нагрузка у них примерно одинакова. Сойер делает из этого вывод, что наличие у человека симптомов очень мало утверждает о способности человека выделять коронавирус.

Еще одной интересной находкой стало то, что всего 2% всех инфицированных людей оказались носителями 90% всех подсчитанных вирусных частиц. «Студент-рекордсмен» был носителем 5% всех обнаруженных в исследовании коронавирусов.

Примерно у половины людей с положительными тестами на COVID-19 вирусная нагрузка была очень низкой. Ученые предполагают, что те выделяли не живой вирус, а просто его РНК, оставшиеся в организме. То есть, по всей видимости, они были не заразными.

По мнению соавтора исследования профессора Роя Паркера (Roy Parker), это утверждает о том, что проведение очень чувствительных тестов может оказаться неоправданным. Потенциально их проведение занимает больше времени, но в итоге они «засекут» большее количество людей, которые уже не заразны.

Заразиться от соседа по комнате не так легко

Во втором исследовании другая группа исследователей из Колорадского университета изучила риск заражения студентов, живущих в одной комнате. Для этого они использовали те же данные: результаты 72 тысяч анализов.

Положительный тест на коронавирус был у 1058 студентов, проживающих в общежитии. Они составляли 16,5% всех жильцов общежитий университета. У живущих же в отдельных комнатах риск заражения коронавирусом был в два раза ниже, чем у остальных. Однако, по всей видимости, это связано не только с преимуществами изолированного проживания. Ранее исследования показывали, что у тех, кто живет в отдельной комнате, в целом меньше социальных контактов.

Только 20% инфицированных коронавирусом студентов заразили своих соседей COVID-19. Это были студенты с самой высокой вирусной нагрузкой, ученые называют их «супер-носителями».

В период, который охватывает исследование, в Колорадском университете студентам разрешали жить в одной комнате, однако инфицированных. Вместе с тем, на обнаружение последних обычно уходило некоторое время.

«Можно было бы ожидать, что заражались студенты, которые в течение более длительного времени проживали с инфицированным соседом. Но это не оказывало влияния», – сказала Кристен Бйоркман (Kristen Bjorkman), – соавтор исследования. Бйоркман считает, что данные исследования – хорошая новость для тех, кто хочет жить с другими людьми, но волнуется о безопасности.

«Вывод из этих двух исследований состоит в том, что большинство людей с COVID-19 не заражают других людей. Небольшое инфициррованное количество информирует болезнь многим. Если “супер-носитель” не сидит с вами за обедом, вы можете оказаться в порядке. Но если он сидит с вами, то вам не повезло. Это как игра в рулетку, требуется не забывать об осторожности», – подытожила Сара Сойер.