Скандалы: Столицам — всё, остальным – «держаться»

80% всех денег России сосредоточено в Москве и 10% — в Санкт-Петербурге

При этом большая часть этих денег отправляется из столицы России – на Запад. Еще одно свидетельство тотальной гегемонии Москвы в российской финансовой системе приводят в своей публикации эксперты канала Proeconomics. Роль Москвы как основного финансового центра, по их мнению, заключается не только в том, что основная деятельность банков сосредоточена в столице, но и в том, что они подчинили себе регионы. Такой финансовой гиперцентрализации нет ни в одной крупной стране мира. Эта московская финансовая монополизация показана в работе экономистов Агеевой и Мишура из Новосибирского госуниверситета в журнале «Вопросы экономики».

Аналитики публикуют некоторые цифры из этой работы.

«Банковский сектор страны стремится концентрироваться даже не в крупных городах, а почти исключительно в Москве. Уже в 2004 г. доля российских банков, имеющих головные офисы в Москве, превысила 50%. Другого сопоставимого финансового центра в стране нет — даже в Санкт-Петербурге менее 5% банков страны. Эта сверхконцентрация в итоге объясняется столичным положением Москвы в условиях концентрации в городе политической власти, государственных органов управления и рентных доходов. В регионах помимо Москвы и Московской области деятельность московских банков играет большую роль. Так, в 2017 г. только 13% всех банковских офисов представляли местные банки, а остальные 87% — офисы банков из других регионов, преимущественно из Москвы (причем 50% составляли подразделения Сбербанка России). В 12 регионах страны совсем нет местных региональных банков, и эта цифра постоянно растёт.

Роль московских банков в других регионах можно оценить не только по числу офисов. В начале 2009 г. (с этого года есть данные) только 15% всего объёма задолженности по кредитам юридических лиц в регионах (кроме Москвы и Московской области) составляла задолженность местным региональным банкам. В среднем 10-30% кредитов было получено из банков того же федерального округа (в банках своего и соседних регионов) по разным федеральным округам (ФО), кроме ЦФО, где большая часть кредитов получена в московских банках, то есть в банках ЦФО.

К началу 2017 г. ситуация усугубилась: теперь только 7,5% всего объёма задолженности по кредитам юридических лиц в регионах (кроме Москвы и Московской области) составляла задолженность местным региональным банкам. Кредитованием населения по всей стране тоже занимаются в основном московские банки: в 2016 г. они выдали 90% кредитов, полученных населением вне Москвы. Только 3-14% кредитов (по разным ФО) население получило из банков, зарегистрированных в своем ФО (кроме ЦФО). В 2015 г. картина примерно такая же, за предыдущие годы данных нет. Большую часть (около 90%) кредитной деятельности в регионах осуществляют московские банки».

А вот так выглядит разница бюджетных доходов в Москве и городах-миллионниках – в 7 раз. Означает ли это, что средний москвич в 7 раз лучше и больше работает, чем житель Омска или Нижнего Новгорода?

В качестве одной из разгадок такого положения дел, эксперты приводят следующие цифры.

Половина выручки 500 крупнейших компаний нефинансового сектора остаётся в Москве. Причём видно, как с годами растёт этот финансовый гиперцентрализм.

А если сюда ещё прибавить и выручку финансового сектора, а также бюджетные расходы, то окажется, что 80% всех денег России сосредоточено в Москве. И ещё 10% — в Питере.

А остальные 10% денег тонким слоем размазаны по всем остальным регионам России.

Правда, при этом эксперты делают важную оговорку: часть из этих 80% московских денег далее отправляется на Запад. То есть, по сути, Москва выполняет функцию фактории, финансово-перевалочного пункта…