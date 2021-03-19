 

Экс-подруга Тимати Алекса ждет ребенка от фитнес-тренера Вячеслава Дайчева

19.03.2021, 12:02, Разное
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Очередной неожиданный поворот в истории любви певицы Алексы и ее жениха Вячеслава Дайчева — несколько минут назад 32-летняя участница “Фабрики звезд 4” опубликовала в Instagram селфи, на котором виден ее округлившийся живот. Тем самым она подтвердила слухи, что беременна. Пол ребенка Алекса решила пока не раскрывать.

В ожидании самого прекрасного и волнительного момента в жизни. Пришло время приятной суеты… Выбирать коляску, кроватку, покупать детские вещи для нашего. Среди моих подписчиц есть мамочки? Посоветуйте хорошие странички с красивой одеждой и всем необходимым, буду вам искренне благодарна,

– обратилась она к аудитории за советом. Ни слова про отца ребенка Алекса не сказала, но подписчики уверены – им является ее жених, фитнес-тренер Вячеслав Дайчев. Напомним, в сентябре прошлого года певица объявила о помолвке с любимым, а уже в октябре из ее аккаунта пропали все совместные фотографии с женихом. Поклонники артистки забили тревогу, но паника была напрасной — Алекса и Вячеслав не расстались окончательно, а лишь взяли перерыв в отношениях.

Алекса

Уже этой весной Алекса начала публиковать в ленте совместные с Вячеславом снимки и даже объявила набор на их совместный фитнес-курс. 7 марта певица публично поздравила любимого с днем рождения:

Ты мой лучший подарок в жизни! Спасибо вселенной за нашу встречу!!! Не устану повторять насколько мне с тобой повезло…! С днем рождения, часть моего сердца и души!!!

С известным фитнес-тренером, клиентами которого являются Полина Гагарина, Филипп Киркоров и Аглая Тарасова, Алекса стала встречаться в начале 2020 года. Но радости, кроме них самих, это никому не доставляло: подписчики певицы выступили с критикой в их адрес. Они обвинили Алексу в том, что она увела Вячеслава из семьи: он расстался со своей беременной женой Александрой Сивковой в марте, а в апреле стало известно о его новых отношениях. В начале июля Сивкова родила малыша, Вячеслав присутствовал на родах.

В 2019 мы решили, что хотим полноценную семью, в апреле мне сделали операцию, в мае он сделал предложение. За лето я восстановилась, и уже в октябре в день овуляции (мы высчитывали) я забеременела и с первым днем задержки узнали об этом счастье. До 4-х месяцев мы скрывали даже от самых близких, а потом радовались и с ними. Всё было прекрасно, как у счастливой и любящей пары. И вот настал тот день, когда мы узнали пол ребенка. Я пишу это всё, потому что ситуация вышла на всеобщее обозрение и против моей воли. Я никогда бы не позволила себе вытащить все белье наружу из уважения в первую очередь к себе! Мой мир разрушился,

– писала Александра в Instagram после сообщений о новом романе Вячеслава в СМИ. 



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