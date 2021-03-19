Россиянин признал вину в подготовке кибератаки на завод Tesla – минюст США

На суде в США россиянин Егор Крючков признал себя виновным в сговоре с целью кибератаки на компьютерную сеть американской компании. Об этом сообщается на сайте минюста США 18 марта.

В сообщении ведомства не указывается, о какой компании идет речь, однако основатель Tesla Илон Маск подтверждал, что целью атаки была его компания.

Минюст отмечает, что россиянин “признал вину по одному пункту обвинения в умышленном нанесении ущерба защищенному компьютеру”. Крючков признался, что приехал в США, чтобы подговорить сотрудника американской компании внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть компании в Неваде.

27-летнего Крючкова 22 августа 2020 года арестовали в Лос-Анджелесе. Следствие считает, что вместе с сообщниками он пытался подкупить сотрудника Tesla, внедрить ПО в компьютерную сеть компании, извлечь корпоративные данные из сети и впоследствии шантажировать ими Tesla.

Сообщалось, что Крючков предлагал заплатить сотруднику компании $1 млн наличными или в биткоинах. Однако тот не пошел на сделку и обратился в ФБР.

Минюст США упоминает, что у Крючкова были сообщники. Кто они и что с ними, не уточняется. Приговор Крючкову должны вынести 10 мая.

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