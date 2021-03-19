Вакцинация добралась до Антарктиды. Прививки получили сотрудники чилийской базы

Сотрудники чилийской исследовательской базы “Профессор Хулио Эскудеро” в Антарктиде получили прививки против коронавируса. Об этом агентству Reuters 17 марта сообщила сотрудник Чилийского антарктического института Марсела Андраде.

Прививки сделали военнослужащим и сотрудникам исследовательской базы. Для этого использовали китайскую вакцину Sinovac Biotech.

Андраде рассказала, что несколько месяцев назад исследователи Антарктиды столкнулись с угрозой вспышки коронавируса, но ее удалось хорошо контролировать. В то же время это стало еще одним напоминанием о важности скорейшей вакцинации в таком отдаленном месте, отмечает исследовательница.

Она добавила, что в апреле на чилийской антарктической базе должна быть ротация сотрудников, поэтому она рада возвращаться домой с иммунитетом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

До декабря прошлого года в Антарктиде не обнаруживали больных COVID-19, однако 22 декабря стало известно о 36 заболевших на чилийской исследовательской базе “Бернардо О’Хиггинс”. Предположительно вирус был привезен на континент пассажирами судна Sargento Aldea, которое в период с 27 ноября по 10 декабря выполняло логистические работы на антарктической базе.

До этого случая Антарктида оставалась последним континентом, где не было зарегистрировано ни одного больного COVID-19.

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