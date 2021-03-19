“Хватит места”. 55-летний Меладзе прокомментировал беременность 41-летней Джанабаевой

55-летний российский певец и муж беременной певицы Альбины Джанабаевой Валерий Меладзе 18 марта в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен в ресторане в компании троих дочерей от первого брака с Ириной Меладзе.

“Чего бы я ни добился в жизни, сколько бы песен ни спел, в каких бы странах ни находился, я всегда остаюсь папой и мои дети – это самое ценное и лучшее, что есть в моей жизни. За этим столом хватит места и для моих дочек, и для моих сыновей! Но, похоже, скоро понадобится еще один стул”, – написал он.

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Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

Меладзе и Джанабаева воспитывает двоих сыновей: Константина (2004) и Луку (2014). 15 марта Джанабаева сообщила о беременности.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года. В том же году певец зарегистрировал брак с Джанабаевой.

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