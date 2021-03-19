 

“Хватит места”. 55-летний Меладзе прокомментировал беременность 41-летней Джанабаевой

19.03.2021, 11:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

55-летний российский певец и муж беременной певицы Альбины Джанабаевой Валерий Меладзе 18 марта в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен в ресторане в компании троих дочерей от первого брака с Ириной Меладзе.

“Чего бы я ни добился в жизни, сколько бы песен ни спел, в каких бы странах ни находился, я всегда остаюсь папой и мои дети – это самое ценное и лучшее, что есть в моей жизни. За этим столом хватит места и для моих дочек, и для моих сыновей! Но, похоже, скоро понадобится еще один стул”, – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

Меладзе и Джанабаева воспитывает двоих сыновей: Константина (2004) и Луку (2014). 15 марта Джанабаева сообщила о беременности. 

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года. В том же году певец зарегистрировал брак с Джанабаевой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / В РФ создадут качественно новый вид двигателей для спутников

05.07 / Мосийчук заявил, что погибший в Вене чеченец Умаров хотел рассказать политикам в США об убийствах, заказанных чеченскими властями

20.11 / Названы четыре ранних симптома коронавируса

22.10 / Суд отказал Ефремову в экспертизе по Захарову

17.09 / Рубль снизился к доллару

05.08 / В порту Бейрута во время взрывов находились украинские суда – аналитик

22.02 / Около половины республиканцев вступили бы в партию Трампа

03.09 / Совет НАТО на уровне послов обсудит отравление Навального

23.07 / В Днепропетровской области перевернулся автобус, пострадали 15 человек

12.11 / Модернизация танка Т-72 позволит ему ещё надолго остаться в строю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска