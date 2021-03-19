 

32-летняя жена 75-летнего Петросяна показала части тела в романтическом фотосете

19.03.2021, 11:52, Новости дня
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32-летняя Татьяна Брухунова, жена 75-летнего российского юмориста Евгения Петросяна, 18 марта опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлены части ее тела: рука, держащая вишню, а также ноги. Брухунова облачена в платье из бархата вишневого цвета.

“Вишня в бархате. Под таким условным названием вчера прошла моя съемка. Это было, как волшебство. Словно я попала в фильм [Ренаты Литвиновой] “Северный ветер”, – написала она.

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Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание Kp.ru, однако тогда Петросян назвал публикацию “клеветой”.

23 марта 2020 года издание StarHit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию, а 16 сентября юморист впервые показал в сети совместное фото с сыном Ваганом.

17 сентября супруга юмориста также подтвердила, что стала мамой.

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук.

Артист не поддерживает с ней отношения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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