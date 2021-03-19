 

Церемонию вручения “Оскара” решили провести в очном формате

19.03.2021, 11:52, Новости дня
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Церемония вручения премии “Оскар” в этом году состоится в очном режиме. Об этом 18 марта сообщило издание The Hollywood Reporter, ссылаясь на письмо организаторов.

Организаторы сообщили, что на мероприятии будет предусмотрена система, благодаря которой можно будет отслеживать результаты тестов на коронавирус участников и обслуживающего персонала.

В письме также отмечается, что вариантов участия в мероприятии при помощи онлайн-конференции в Zoom не предусмотрено.

Полный список номинантов премии “Оскар 2021”

Церемония вручения премии “Оскар” состоится 25 апреля 2021 года. Чтобы не нарушать карантинные требование, мероприятие пройдет в нескольких местах – в Union Station в Лос-Анджелесе и Dolby Theatre, рассчитанном на 3,4 тыс. мест. 

15 марта академия объявила список номинантов премии “Оскар”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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