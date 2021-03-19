Российские врачи рассказали о своевременной защите от аллергии в сезон цветения

На то, что в организме проходят инфекционные процессы, могут указывать повышенная температура тела, ломота в суставах, вялость и слабость. Российские врачи рассказали о том, насколько важно своевременно защитить себя от аллергии в сезон цветения.

По словам Елены Бобриковой, которая является заведующей КДО иммунологии и аллергологии ГКБ № 52, нужно заранее посетить врача и начать принимать профилактические антигистаминные препараты еще за две недели до того, как зацветут аллергены. Не нужно дожидаться обострения болезни, а назначенные аллергологом лекарства следует пить до окончания сезона опыления.

Специалисты также настаивают на проведении дополнительных консультаций в период, когда наблюдаются клинические проявления заболевания. Врачи смогут оценить текущее состояние здоровья пациента, скорректировать его терапию, а в случае необходимости назначить дополнительные препараты.

Как пишет издание Newinform, ситуацию с профилактикой аллергических процессов прокомментировала также врач Ольга Мухина. По словам аллерголога-иммунолога ГКБ № 52, пациенты часто самостоятельно не могут отличить сезонное обострение от инфекционного процесса. Для того чтобы избежать ошибки и негативных последствий, в обязательном порядке рекомендуется консультация врача.