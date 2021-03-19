Ученые: Мощнейший взрыв в Бейруте нарушил ионосферу Земли

Ученые, которые представляют японский Университет Хоккайдо, а также их коллеги из Индийского национального техинститута, провели измерение электрических возмущений. Оказалось, что мощный взрыв, который произошел в Бейруте летом прошлого года, нарушил ионосферу планеты.

Происшествие близ порта в Ливане признали одним из самых крупных неядерных взрывов, который произошел по вине человечества. В результате катастрофы погибли сотни людей, тысячи были ранены и остались без крыши над головой. Ударную волну ощущали по всему миру. Например, германские и тунисские датчики зафиксировали грохот.

По словам ученых, взрыв по мощности можно сопоставить с извержением вулкана. Он вызвал волну, распространяемую в ионосфере со скоростью примерно 0,8 километра в секунду. Как отметил соавтор исследования Косуке Хеки, сотряслись самые высокие слои атмосферы. Ионосфера начинается в 50 километрах от головы людей и простирается в космос. Она характеризуется наличием большого количества электронов, которые достаточно свободно перемещаются и под воздействием излучения Солнца выталкиваются из молекул газа.

Эксперты взяли различные вариации фаз, которые были в день взрыва отправлены GNSS. Некоторые изменения в распределительном процессе электронов указали на то, что в газах присутствовали акустические волны.

Источник: glas.ru