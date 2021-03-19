 

«Особенный» 8-летний сын Эвелины Бледанс впервые сам выйдет на сцену

19.03.2021, 11:50, Разное
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Актриса Эвелина Бледанс пояснила подписчикам в микроблоге Instagram, что ее ожидает важное событие в жизни. Ее «особенный» 8-летний сын Семен впервые сам выйдет на сцену, чтобы сыграть своего любимого героя.
Эвелина Бледанс напомнила, что раньше её ребёнок поднимался на сцену или у нее на руках, или идя рядом. Артистка верит, что у ее младшего сына все получится, так как ему предстоит сыграть Пьеро. Первое самостоятельное выступление Семена пройдет в театре в присутствии журналистов и зрителей. Актриса попросила фолловеров поддержать ее 8-летнего наследника, а также призналась, что ужасно переживает. Выступление Семена Семина пройдет в Международный день человека с синдромом Дауна.

В минувшем году стало известно о том, что Эвелина Бледанс приобрела квартиру в столице для своего 8-летнего сына. Недавно знаменитость призналась, что ей приходится ежемесячно выплачивать ипотеку за эту жилплощадь в размере 60 тысяч рублей.



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