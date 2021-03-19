Бренд Jaguar начал прием заказов на обновленный Jaguar XF в России

Компании Jaguar&Land Rover объявили о начале приема заказов на обновленную модель Jaguar XF на рынке России.

Модель продается в двух модификациях с различными моторами. Начальная цена на модель составляет 4,45 миллиона рублей. В обеих версиях применили 2-литровый агрегат. Покупатели смогут выбрать модель с дизельным мотором на 249 л.с. или бензиновым агрегатом на 199 л.с. Кроме того, автомобиль получил восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Новый седан Jaguar XF доступен с передним или полным приводом, тогда как дизельный экземпляр оснащается задним приводом.

В стандартной комплектации применили электрический привод дверей, двухзонный климат-контроль, а также светодиодную оптику и камеру кругового обзора. Кроме того, модель имеет дорогую версию с увеличенными колесными дисками.