 

Бренд Jaguar начал прием заказов на обновленный Jaguar XF в России

19.03.2021, 11:48, Новости дня
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Компании Jaguar&Land Rover объявили о начале приема заказов на обновленную модель Jaguar XF на рынке России.

Модель продается в двух модификациях с различными моторами. Начальная цена на модель составляет 4,45 миллиона рублей. В обеих версиях применили 2-литровый агрегат. Покупатели смогут выбрать модель с дизельным мотором на 249 л.с. или бензиновым агрегатом на 199 л.с. Кроме того, автомобиль получил восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Новый седан Jaguar XF доступен с передним или полным приводом, тогда как дизельный экземпляр оснащается задним приводом.

В стандартной комплектации применили электрический привод дверей, двухзонный климат-контроль, а также светодиодную  оптику и камеру кругового обзора. Кроме того, модель имеет дорогую версию с увеличенными колесными дисками.



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