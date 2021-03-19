 

В Химках при взрыве в жилом доме погиб человек – все подробности

19.03.2021, 11:46, Разное
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По данным очевидцев ЧП, сейчас из окон дома валит густой черный дым. В социальных сетях появились жуткие кадры первых моментов после взрыва.

По имеющейся предварительной информации, в доме обрушились межкомнатные перегородки. По словам представителей МЧС, под завалами могут находиться два ребенка. Одного из них уже удалось достать.

Не некоторым данным источника, спасенному из-под завалов мальчику 12 лет. Второму ребенку, которого продолжают искать, три года.

Также сообщается, что в результате взрыва в доме погиб мужчина. Кроме того, в ЧП пострадала женщина – у нее переломы.

Взорвалась квартира на восьмом этаже. По одной из версий, могла сдетонировать газовоздушная смесь. На место происшествия оперативно отправились экстренные службы. К 11.25 по мск пожар в доме удалось локализовать.

Известно, что глава города прервал совещание и выехал на место ЧП. Спасатели же продолжают разбирать завалы. После взрыва в Химках от газа отключены 36 квартир, сообщили в Минэнерго региона.



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