 

Установлен контакт с похищенными в Нигерии моряками

19.03.2021, 11:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инцидент произошел 11 марта у берегов Лагоса
(Нигерия), куда направлялось судно. Когда пираты атаковали судно, моряки
собрались в цитадели, однако радикалам удалось взять в плен 15 человек, среди
которых оказался гражданин РФ.

С похитителями ведутся переговоры для скорейшего и
безопасного возвращения моряков, сообщает российское посольство в Нигерии.

Нападения на торговые суда происходят регулярно у берегов
Нигерии. На Гвинейский залив в Африке приходится 95% случаев
похищения моряков. Эксперты, давно работающие в сфере, неоднократно призывали
привлечь “ЧВК Вагнера” к уничтожению береговой инфраструктуры боевиков, пишет “Ридус”.

«Она отлично проявила себя в Сирии и успешно
справилась с целой армией головорезов. Если они сумели победить ИГ, то для них
не будет большой проблемой зачистить побережье от бандитов», — уверены эксперты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Британские ученые нашли способ предотвращения укачивания

15.10 / Эксперт обозначил конечную цель Путина в Белоруссии: выведение Лукашенко из игры

30.01 / Мнение: Этот блог взлетел благодаря ковиду

15.08 / В Хабаровске уже шестую субботу подряд прошли митинги и шествия в поддержку Фургала

19.10 / Медведь распугал посетителей ТЦ в Японии

10.03 / Ставка по ипотеке на готовое жилье в Банке ДОМ.РФ стала ниже на 0,4 п.п.

15.09 / Актриса Анастасия Заворотнюк может вернуться в ситком «Моя прекрасная няня»

24.01 / Экс-участник «Чай вдвоем» Денис Клявер отказался петь со Стасом Костюшкиным

10.10 / Тайны Сфинкса, сотни лет не дающие покоя археологам

02.12 / Внешний враг у границ: Лукашенко обеспокоен военной активностью США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска