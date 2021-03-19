Установлен контакт с похищенными в Нигерии моряками

Инцидент произошел 11 марта у берегов Лагоса

(Нигерия), куда направлялось судно. Когда пираты атаковали судно, моряки

собрались в цитадели, однако радикалам удалось взять в плен 15 человек, среди

которых оказался гражданин РФ.

С похитителями ведутся переговоры для скорейшего и

безопасного возвращения моряков, сообщает российское посольство в Нигерии.

Нападения на торговые суда происходят регулярно у берегов

Нигерии. На Гвинейский залив в Африке приходится 95% случаев

похищения моряков. Эксперты, давно работающие в сфере, неоднократно призывали

привлечь “ЧВК Вагнера” к уничтожению береговой инфраструктуры боевиков, пишет “Ридус”.

«Она отлично проявила себя в Сирии и успешно

справилась с целой армией головорезов. Если они сумели победить ИГ, то для них

не будет большой проблемой зачистить побережье от бандитов», — уверены эксперты.