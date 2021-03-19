 

В МЧС подтвердили гибель ребенка и взрослого при взрыве в Химках

19.03.2021, 11:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

При взрыве газа в жилом доме в Химках погибли взрослый и ребенок, еще один ребенок пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«По предварительным данным, в результате [взрыва] пострадали три человека, среди которых двое детей, из них погибли двое, в том числе один ребенок», – передает сообщение представителя ведомства ТАСС.

Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел хлопок газа, после которого обрушились перекрытия и началось возгорание. Рассматривается две версии произошедшего – неисправность газового оборудования и утечка газа.

В настоящее время пожар потушен. Возгорание ликвидировано на площади 12 кв. метров, сообщили в МЧС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11 / В КСУ поступило представление 50 нардепов о неконституционности назначения членов НКРЭКУ

06.07 / 95-я бригада ВСУ сообщила о самоубийстве своего военнослужащего

27.08 / Бархатные маски и дистанция — новые правила работы Санта-Клаусов в пандемию

02.10 / Чичерина поехала добровольцем в Карабах и попала под обстрел азербайджанских беспилотников

03.12 / Facebook и Instagram решили фильтровать сообщения о вакцине от COVID-19

03.12 / СБУ проводит обыски в “Укроборонпроме” и “Укрспецэкспорте” – пресс-служба концерна

25.02 / В МИД РФ назвали доллар “токсичным источником” и предложили забаррикадироваться от финансовой системы США

26.01 / «Бразильский» штамм коронавируса выявлен в США

11.08 / В центре Бреста начались столкновения с ОМОНом

16.07 / В Петербурге собирают подписи с требованием отменить поправки в Конституцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска