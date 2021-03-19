В МЧС подтвердили гибель ребенка и взрослого при взрыве в Химках

При взрыве газа в жилом доме в Химках погибли взрослый и ребенок, еще один ребенок пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«По предварительным данным, в результате [взрыва] пострадали три человека, среди которых двое детей, из них погибли двое, в том числе один ребенок», – передает сообщение представителя ведомства ТАСС.

Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел хлопок газа, после которого обрушились перекрытия и началось возгорание. Рассматривается две версии произошедшего – неисправность газового оборудования и утечка газа.

В настоящее время пожар потушен. Возгорание ликвидировано на площади 12 кв. метров, сообщили в МЧС.