Задержанный украинский радикал рассказал о призывах к терактам в России

Задержанный ФСБ РФ участник украинского радикального сообщества «М.К.У.» Рассказал, что организатор экстремистской организации Егор Краснов призывал сторонников совершать теракты в России, в том числе в Геленджике.

«Житель города Геленджика, один из членов националистической организации «Единая Русская национальная партия», сокращенная аббревиатура ЕРНП, которая занималась пропагандой ультраправых взглядов и получала информацию от запрещенной организации «М.К.У.» на территории Украины», – представился один из задержанных на видео, передает РИА «Новости».

На кадрах видно, как молодой человек показывает свой телефон и переписку в чате, куда «М.К.У.» присылала информацию, в том числе видео избиений и, предположительно, убийств людей.

«Также переписка с одним эмкаушником из Украины, который мне скидывал материалы по изготовлению кустарного оружия, чем он сам и занимается, а также различных взрывных устройств для совершения террористических прямых действий – для массового убийства людей», – добавил задержанный.

Задержанный рассказал, что лидер организации «М.К.У.» Егор скидывал рассылки на совершение террористических акций на территории в России, «в городе Геленджике путем массового убийства людей с помощью холодного, огнестрельного, взрывного оружия».

В Следственном комитете РФ по Краснодарскому краю сообщили, что суд арестовал организатора ячейки «М.К.У.» на срок предварительного следствия, информирует ТАСС.

«Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении одного из организаторов экстремистского сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в ведомстве.

В пятницу ФСБ РФ задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества «М.К.У», у которых изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств.