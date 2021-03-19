 

Маркировка исключила подделку «Спутника V»

19.03.2021, 11:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Маркировка российской вакцины от коронавируса «Спутник V» исключает возможность ее подделки, заявили в Центре развития перспективных технологий (ЦРП), являющимся оператором российской системы маркировки «Честный знак».

«Цифровая маркировка делает подделку вакцин «Спутник V» невозможной. Все производимые для российских пациентов вакцины «Спутник V» снабжены цифровой маркировкой, она обеспечивает строгую прослеживаемость от производства до конкретного медицинского учреждения. Код маркировки позволяет отследить происхождение вакцины и получить информацию о ее статусе на каждом участке пути», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ЦРПТ.

В сообщении подчеркивается, что система маркировки позволяет отслеживать каждую упаковку.

«Уникальный код маркировки в формате Data Matrix наносится на клапан каждой упаковки. Это обеспечивает строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки. Кроме того, информация из системы «Честный знак» позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин, что важно для начала вакцинации в поликлинике или прививочном пункте. Аналогичные правила действуют и для других вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в четверг партию поддельной вакцины «Спутник V» изъяли в Мексике.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Эпидемиолог раскритиковал организаторов концертов в Петербурге за безответственность

28.09 / Ереван заявил об ожесточенных боях на севере и юге Карабаха

31.08 / Губернатор Орегона призвала положить конец «циклу насилия» в Портленде

08.08 / Диетолог назвала самое опасное для здоровья пиво

19.12 / Сотрудник главка МВД по Ставропольскому краю задержан по подозрению в убийстве

13.08 / Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

08.12 / “Отсутствие воды напоминает Марс”. Поклонская предложила Маску переехать в Крым

09.07 / Издание “ГОРДОН” ищет редактора для работы в ночную смену

10.09 / Туристические полеты в космос могут стать реальностью уже через несколько месяцев

25.06 / Путин поручил разобраться, почему не реализованы предложения Винер-Усмановой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска