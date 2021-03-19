 

Привитые от COVID-19 беременные женщины могут передавать антитела своим детям

19.03.2021, 11:34, Разное
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В исследование, которое проводилось в медицинском центре университета Хадасса в Иерусалиме, включены данные 20 рожениц, получивших оба компонента вакцины Pfizer и BioNTech на третьем триместре. У всех женщин и родившихся детей были обнаружены нейтрализующие антитела IgG к SARS-Cov-2. Ученые считают, что иммунитет был передан от матерей к детям через плаценту.

«Уровни антител материнской сыворотке положительно коррелировали с их концентрацией в пуповинной крови», — отметили авторы исследования.

Поскольку выборка совсем небольшая, ученые сообщили о необходимости более масштабных исследований, а также оценки эффективности и безопасности вакцинации на разных сроках беременности. Однако полученные результаты показывают, что вакцинация беременных женщин может обеспечить защиту матери и новорожденного от коронавируса, подчеркнули авторы.

В ближайшее время исследовательская группа намерена сосредоточиться на изучении динамики уровня антител у младенцев, чтобы определить потенциальный период иммунной защиты.

Ранее американские ученые выяснили, что беременные женщины, которые перенесли COVID-19, передают антитела будущим детям. Исследователи наблюдали за 1714 молодыми матерями, 83 из них перенесли коронавирус на разных сроках беременности. Антитела к инфекции были обнаружены в пуповинной крови 72 новорожденных, в том числе у тех, чьи матери были бессимптомными носителями SARS-Cov-2. Почти у половины детей титр антител был таким же, как у женщин, у четверти — в 1,5-2 раза выше.

Ученые обнаружили, что концентрация антител в пуповинной крови напрямую зависит от срока беременности, на котором женщина заразилась коронавирусом. Чем раньше будущая мать перенесла инфекцию, тем выше титр нейтрализующих антител у ребенка.



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