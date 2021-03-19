 

Военные РФ и Белоруссии форсировали реку на учениях в Нижегородской области

19.03.2021, 11:22, Новости дня
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Военнослужащие РФ и Белоруссии в рамках завершающей фазы совместных ротных тактических учений форсировали теку Люлих в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«В ходе активной фазы учений военнослужащие форсировали реку Люлих и совершили марш на 20 километров на бронетехнике для занятия огневых позиций. Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» нанесли массированный удар по переднему краю наступающих сил противника, после чего сменили огневую позицию прикрывая свое перемещение дымовыми завесами», – передает ТАСС сообщение ЗВО.

Также по сценарию учений танковые и мотострелковые армии в течение четырех часов держали оборону, уничтожая технику условного противника из 125-миллиметровых пушек танков, гранатометов РПГ-7В и живую силу из стрелкового оружия и 30-миллиметровых автоматических пушек БМП-2.

Отмечается, что минометные батареи, применив разведывательный комплекс «Аистенок» и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», обнаружили и уничтожили огневые позиции артиллерии противника. В эпизоде были также задействованы танки Т-72Б3. На завершающем этапе учений командиры рот перевели свои подразделения в контратаку с целью уничтожить отступающие силы противника, рассказали в пресс-службе.

Всего в учениях задействованы более 300 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники. Совместные ротные тактические учения стали первым этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Запад-2021».

Напомним, в понедельник РФ и Белоруссия начали военные учения в Нижегородской области.



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