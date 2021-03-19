Ребенок погиб при взрыве в жилом доме в Химках

На месте взрыва в жилом доме в Химках найдено тело ребенка без признаков жизни, сообщили в экстренных службах.

«Только что на месте ЧП обнаружен ребенок. Признаков жизни нет», – сказал источник ТАСС.

По информации Life, погибшему ребенку было три года.

В экстренных службах добавили, что всего в результате взрыва пострадали двое взрослых и один ребенок, который ранее был спасен из-под завалов. Спасенному мальчику 12 лет. Еще один человек погиб.

Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел хлопок, после которого обрушились перекрытия и началось возгорание. В настоящее время пожар потушен. Возгорание ликвидировано на площади 12 кв. метров, сообщили в МЧС.