 

Ребенок погиб при взрыве в жилом доме в Химках

19.03.2021, 11:22, Новости дня
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На месте взрыва в жилом доме в Химках найдено тело ребенка без признаков жизни, сообщили в экстренных службах.

«Только что на месте ЧП обнаружен ребенок. Признаков жизни нет», – сказал источник ТАСС.

По информации Life, погибшему ребенку было три года.

В экстренных службах добавили, что всего в результате взрыва пострадали двое взрослых и один ребенок, который ранее был спасен из-под завалов. Спасенному мальчику 12 лет. Еще один человек погиб.

Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел хлопок, после которого обрушились перекрытия и началось возгорание. В настоящее время пожар потушен. Возгорание ликвидировано на площади 12 кв. метров, сообщили в МЧС. 



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