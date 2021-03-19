Мнение: Какие ваши доказательства?

Белый дом в Вашингтоне ответил на предложение Путина провести спич-баттл в прямом эфире. Ответ вежливый, но вполне оскорбительный: президент Байден занят, ему некогда. При этом пресс-секретарь Псаки уточнила: на прямой вопрос журналиста был дан столь же прямой ответ президента, поэтому нет смысла говорить о сожалениях по поводу сказанного, значит, обсуждать особо нечего. В интернет-баталиях такого рода дискуссии давно известны: если оппонент пытается вас "затроллить" и начинает требовать "пруф", единственный правильный ответ: Гугл в помощь. Путин попытался сыграть в такого тролля, и получил совершенно разумный и едиственно возможный ответ: поинтересуйся сам, почему американский президент открыто называет тебя убийцей. Если память отшибло.

Российский президент, который вообще никогда не проводил никаких публичных дебатов, имеет хорошие навыки общения монологами. На пресс-конференциях с заранее отобранными вопросами или на встречах с населением, которое изображает кочующая с Путиным группа "глубинного спецнарода", такой стиль, может, и работает. Возможно, он обладает навыками непубличного общения. Но тот формат, который он сгоряча предложил Байдену – не его. Да и предложение о публичных дебатах встречено американцами, скорее, с недоумением – о чем говорить? Наш президент сказал, так как считает нужным, ваше дело – принять это или не принимать. Но бегать и клянчить "какие ваши доказательства" – это как-то совсем убого.

На Востоке одно из наиболее неприятных, что может произойти с человеком – это потеря лица. Внезапная суетливость Путина – это как раз потеря лица. И американцы через пресс-секретаря вполне отчетливо об этом говорят: не мельтеши.

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