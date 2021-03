Крис и Кейтлин Дженнер впервые прокомментировали развод Ким Кардашьян и Канье Уэста

Намечающийся развод Ким Кардашьян и Канье Уэста – не такая обсуждаемая тема, как интервью Меган Маркл и принца Гарри, но все же не менее популярная у СМИ. Пока сами знаменитости не комментируют свое решение – по слухам, все подробности они покажут в новом и последнем сезоне шоу Keeping Up with the Kardashians, родные Ким – мама Крис Дженнер и отчим Кейтлин (он же Брюс в прошлом) Дженнер – затронули эту тему в разговоре с журналистами.

Так, Крис вчера стала гостьей радиоэфира. В программе The Kyle & Jackie O Show она отметила:

Думаю, расставание дается тяжело в любое время – а тут еще и много детей. Но особенность нашей семьи в том, что мы всегда друг за друга. Мы поддерживаем и очень-очень любим друг друга, поэтому все, чего я хочу – чтобы эти двое были счастливы. И чтобы их дети были счастливы. Это цель. Главное, сохранить любовь и уважение друг к другу. Это то, чего хотелось бы любой матери.

Крис Дженнер, Канье Уэст и Ким Кардашьян

Кейтлин Дженнер также вчера пообщалась с журналистами Access Hollywood:

Я люблю Кимберли. Честно, я люблю и Канье. У нас с Канье очень хорошие взаимоотношения. Я желаю им обоим только всего самого наилучшего. Но все, что я могу сказать, – это их история, не моя, и они должны о ней рассказывать. Думаю, вы сможете узнать о некоторых вещах из финальных эпизодов. Я, по крайней мере, этому не удивлюсь – хотя я еще не видела шоу, но помню съемки некоторых сцен. Думаю, это будет довольно интересно.

Ким и Кейтлин Дженнер Канье Уэст и Кейтлин Дженнер

Напомним, в феврале стало известно, что 40-летняя звезда Instagram Ким Кардашьян и 43-летний рэпер Канье Уэст решили развестись: романтическая история длиной более чем в 10 лет подошла к концу.

Они познакомились много лет назад через общих приятелей и сразу же подружились, но тогда между ними не возникло романтических чувств. По признанию самого рэпера, его сердце стало биться чаще в тот момент, когда он увидел Ким на фото, на котором она была запечатлена вместе со своей подругой Пэрис Хилтон во время визита в Австралию в 2006 году. Но это были лишь слабые намеки на будущие чувства.

В феврале 2009 года Уэст и Кардашьян встретились вновь – на показе Y-3 в Нью-Йорке. И снова Ким была не одна. Позже Канье признался, что в то время он уже испытывал чувства к Ким.

Я мечтал быть рядом с ней и даже представлял себя в числе семейства Кардашьян на их рождественской открытке.

В 2010 году у Канье наконец появился реальный шанс осуществить свою мечту – Ким ушла от спортсмена Регги Буша, а он сам расстался с актрисой и фотомоделью Эмбер Роуз. Немного спустя Уэст и Кардашьян были замечены за милой беседой в ее магазине DASH, а затем на ее дне рождения. Уэст также помогал девушке со съемками клипа Jam и даже принял в нем участие, но добиться расположения Ким у него все же не получилось. Светская львица продолжала видеть в Канье только друга, и их отношения сохраняли нейтральный статус.

