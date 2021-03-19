 

Турция заявила о ракетном обстреле из Сирии

19.03.2021, 11:04, Новости дня
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Ракеты, выпущенные с территории Сирии, упали в пустынной местности в южно-центральной турецкой провинции Килис. Об этом сообщило министерство национальной обороны Турции в Twitter 18 марта.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений зданий не было.

2️⃣ RF tarafına ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2021

“Российская Федерация была уведомлена о необходимости прекращения огня. По установленным целям были нанесены ответные удары. Наши войска в регионе предупреждены”, – говорится в другом твите ведомства. 

Минобороны Турции добавило, что в Анкаре внимательно следят за развитием ситуации.

По информации CNN Turk, в Килис попали две ракеты, выпущенные из города Тель-Рифат на северо-западе Сирии. Ракеты упали на пустынную территорию и не взорвались. На место происшествия прибыли военные, полиция, а также губернатор региона.

В Сирии с 2011 года продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства”, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В этом конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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