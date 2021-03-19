“Ненормальные. Невежды”. Сумская ответила на критику переезда ее дочери в РФ

Украинская актриса Ольга Сумская призналась, что ее сильно задевает критика в адрес ее дочери Антонины Паперной за то, что она живет в России и замужем за русским. Об этом актриса заявила в эфире программы “ТалаБачення”, которая 15 марта вышла на YouTube-канале TalaVision.

Сумская рассказала, что ее дочь в 17 лет поступила в Щукинское училище в Москве, но передумала ехать туда. После окончания в Киеве Академии искусств руководящих кадров Паперная поступила в Щукинское училище во второй раз.

“Это было 10 лет назад. Это важный момент. Потому что когда меня сегодня обвиняют… Люди добрые, это собственная жизнь человека. Поэтому не имеете никакого права критиковать, замечать, что-то предъявлять. До сих пор пишут. Ненормальные. Невежды. Постоянно эти комментарии забрасывают”, – заявила Сумская.

ВИДЕОВидео: TalaVision / YouTube

Антонина Паперная родилась в 1990 году. Она живет в Москве, состоит в гражданском браке с российским актером Владимиром Яглычем. Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020).

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