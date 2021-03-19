Арбенина сообщила о смерти отца

Российская певица Диана Арбенина 18 марта в Instagram сообщила о смерти отца Сергея Кулаченко.

“Девять дней живу без папы. Сегодня его душа уходит навсегда. Нежность и любовь моего самого раннего детства – мой отец. Скорблю, но светло”, – написала артистка.

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Публикация от Diana Arbenina/Диана Арбенина (@_diana_arbenina)

Диана Арбенина (фамилия певицы до замужества – Кулаченко) родилась в 1974 году в Белорусской ССР. Ее родители – Сергей и Галина Кулаченко – работали журналистами.

В 1993 году Арбенина создала рок-группу “Ночные снайперы”. В том же году она вышла замуж за питерского поэта Константина Арбенина, но спустя несколько лет расторгла брак. У певицы есть дети, имени отца которых она не называет. Арбенина родила двойню, сына Артема и дочь Марту, 4 февраля 2010 года.

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