Ученых НАСА удивили загадочные снимки арктической части Сибири

Сотрудников агентства НАСА удивили загадочные космические снимки арктического региона Сибири, где протекает река Марха. Их внимание привлек берег реки, расчерченный необычными линиями и узорами, которые могли появиться из-за влияния вечной мерзлоты.

Река Марха протекает в районе Среднесибирского плоскогорья. В этой местности размер слоя вечной мерзлоты может достигать полтора километра. При наступлении теплого времени года некоторые участки оттаивают, а позднее снова замерзают, из-за чего и образуется причудливый рельеф, удививший ученых НАСА. Эксперты изучили фотоснимки, сделанные сателлитом Landsat 8, начиная с 2013 года. Они и раньше видели узорчатую почву, но в данном случае картина выглядела иначе. Берега реки Марха украшали крупные спиральные узоры.

Однако российский ученый Алексей Иванов из Института земной коры Российской академии наук не согласился с коллегами. На причудливый рельеф в большей степени повлияла не вечная мерзлота, а прошлое Сибири. В этом регионе раньше извергались щитовые вулканы, лава из них впоследствии растеклась на многие километры, образовав ступенчатый рельеф, который хорошо виден из космоса.

Источник: ria.ru