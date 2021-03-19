 

Ученых НАСА удивили загадочные снимки арктической части Сибири

19.03.2021, 11:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудников агентства НАСА удивили загадочные космические снимки арктического региона Сибири, где протекает река Марха. Их внимание привлек берег реки, расчерченный необычными линиями и узорами, которые могли появиться из-за влияния вечной мерзлоты.
Река Марха протекает в районе Среднесибирского плоскогорья. В этой местности размер слоя вечной мерзлоты может достигать полтора километра. При наступлении теплого времени года некоторые участки оттаивают, а позднее снова замерзают, из-за чего и образуется причудливый рельеф, удививший ученых НАСА. Эксперты изучили фотоснимки, сделанные сателлитом Landsat 8, начиная с 2013 года. Они и раньше видели узорчатую почву, но в данном случае картина выглядела иначе. Берега реки Марха украшали крупные спиральные узоры.

Однако российский ученый Алексей Иванов из Института земной коры Российской академии наук не согласился с коллегами. На причудливый рельеф в большей степени повлияла не вечная мерзлота, а прошлое Сибири. В этом регионе раньше извергались щитовые вулканы, лава из них впоследствии растеклась на многие километры, образовав ступенчатый рельеф, который хорошо виден из космоса.

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Счастливая Эрика Ивановна Ургант – Личное мнение

08.11 / Медики назвали пять спасающих от похмелья продуктов

07.01 / Двоюродная сестра Эмина Агаларова рассказала о смерти его дяди

11.08 / Ученые создают вакцину против туберкулеза для диабетиков и пожилых людей

15.10 / Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса

01.02 / Летиция Каста ждет ребенка от Луи Гарреля

30.08 / Мнение: Места на тест

01.10 / Специалисты рассказали, как продлить срок службы батареи мобильного телефона

11.02 / NI: В области гиперзвукового оружия Россия оставила США далеко позади

17.11 / Появились изображения бюджетного смартфона Samsung Galaxy M12 (F12) с батареей на 7000 мА•ч

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска