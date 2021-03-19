Представлен Realme 8 Pro: Первый смартфон с режимом замедленной съёмки ночного звёздного неба

Новый флагман представил китайский бренд Realme – 8 Pro отличается от других девайсов уникальной функцией. Это первый в мире смартфон с режимом замедленной ночной съёмки звёздного неба.

Среди множества мобильных устройств, выпускаемых различными производителями, сейчас сложно предложить что-нибудь оригинальное. Современные смартфоны легко справляются с самыми требовательными к мощности играми, а их объективы снимают не хуже профессиональных камер. Однако новинка от компании Realme предлагает технологию, не реализованную пока ни в одном телефоне конкурентов. Pro-версия Realme 8 оснащена режимом для ночной замедленной съёмки звёздного неба.

Об уникальном девайсе рассказал на своей странице в соцсети Twitter гендиректор индийского филиала Realme Мадхав Шет. Использованная в смартфоне функция получила название Starry Mode Time-lapse. Причем уже сейчас известно, что разработчики бренда не остановятся на достигнутом – и в дальнейшем появится второе поколение данной технологии, работа над ним кипит уже сейчас, на старте Realme 8 Pro. Инновация улучшит качество фото- и видеосъемки в целом, вполне возможно, данная “изюминка” станет трендом и в аппаратах других компаний.

Остальные характеристики устройства также на высоте, однокристальную мобильную платформу Snapdragon 720G здесь дополняют 6- и 8-гигабайтный чип оперативной памяти в зависимости от конфигурации. Вместительность флэш-накопителя в обеих версиях равна 128 гигабайтам. Блок основной камеры состоит из четырех датчиков, пары 2-мегапиксельных и объективов на 8 и 108 миллионов точек. Селфи-камера получила разрешение на 32 мегапикселя, однако будет ли это подэкранный модуль либо его разместят в вырезе на дисплейной панели, пока не известно.

Кроме того, в Realme 8 Pro установлен 6,4-дюймовый AMOLED-экран FullHD+, при этом частота обновления изображения на нем составляет 60 Герц. Есть в устройстве привычные Bluetooth 5.0 и NFC, а одиннадцатое поколение операционной системы Android дополнено фирменной оболочкой UI 2.0. Официально аппарат представят 24 марта, стоимость новинки производитель установил от 275 долларов США.

Источник: www.ixbt.com