Певица Валерия показала фанатам результат похудения

Известная российская певица Валерия показала результат своего похудения. Она месяц сидела на диете перед полетом в Арабские Эмираты.

Сейчас Валерия вместе с мужем, сыном, его женой и внучкой находится в Дубае. В ленте профиля в социальной сети Instagram она поделилась фотографией в купальнике. По словам певицы, перед очередным отпуском пришлось месяц сидеть на диете. За это время супруге Иосифа Пригожина удалось похудеть на три килограмма. В планах у Валерии – сбросить еще два килограмма.

В Москве Валерия находила время правильно питаться. Она принимала пищу в соответствии с программой «Веган+рыба». Сбросив несколько килограммов, знаменитость теперь может спокойно фотографироваться в купальнике.

В комментариях фанаты написали, что Валерия прекрасно выглядит, во многом артистка является для них примером. Некоторые не понимают, зачем артистка худеет, ведь у нее нет лишнего веса.