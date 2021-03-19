 

Эксперт рассказал о надбавках к пенсии в России в 2021 году

19.03.2021, 10:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам эксперта, в этом году государством предусмотрены обязательные надбавки к пенсиям в России. При этом выплат больше положенного, как в прошлом году, ждать не стоит.

Такая тенденция связана с возвращением экономики в нормальный режим после пандемии коронавируса. Юрист сообщил, что с 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют
на 3,4%.

Люди старше 80 лет, инвалиды первой
группы, граждане, на иждивении которых находятся нетрудоспособные
родственники, а также жители Крайнего Севера имеют право на надбавку в двойном размере. Возрастут выплаты и по
государственным пенсиям в России.

Кроме того, гражданам предоставят льготы на оплату услуг ЖКХ, снизят налог на недвижимость,
находящуюся в собственности у пенсионеров. Также россияне получат возможность бесплатного санаторного
лечения и возмещения проезда до места отдыха и обратно.

Напомним, в августе 2020 года Счетная палата обнаружила многочисленные нарушения в начислении выплат пожилым гражданам. Пенсии в России занижали по разным причинам. Оказалось, что большая часть проблем была связана с ошибками в системе персонифицированного учета.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Обратный отсчет для элит

01.07 / Мнение: Как впихнуть королеву в закуток под потолком

28.10 / Коронавирус в России: за сутки инфекцию выявили у 16,2 тысячи человек

01.10 / Екатерина Шпица показала откровенное фото в честь начала отопительного сезона

01.02 / Милашка Даня – Личное мнение

06.08 / Мнение: Идейные паразиты, дедолларизация в Китае и отжатие ТикТока

28.11 / Дмитрий Рогозин будет представлять Россию на Евровидении-2021

17.03 / Летом планируется закончить строительство второго беспилотника «Охотник»

08.11 / Мнение: Жванецкий

11.11 / Дегтярев высказался о росте цен на лекарства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска