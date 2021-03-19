 

«А что ты обращался к нам с лаем и дальше хочешь лаем отвечать на наше письмо, так нам, великим государям, к тебе, кроме лая, и писать ничего не стоит»: МИД подготовил письменный ответ президенту США Джо Байдену

19.03.2021, 10:51, Разное
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В руках интернет-издания «Проект» оказался черновой вариант письма, составленного министерством иностранных дел РФ в ответ на резкие высказывания президента США Джозефа Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина.

«А что ты обращался к нам с лаем и дальше хочешь лаем отвечать на наше письмо, так нам, великим государям, к тебе, кроме лая, и писать ничего не стоит, да и писать лай не подобает великим государям; мы же писали к тебе не лай, а правду, а иногда потому так пространно писали, что если тебе не разъяснить, то от тебя и ответа не получишь. А если ты, взяв собачий рот, захочешь лаять для забавы, – так то твой холопский обычай: тебе это честь, а нам, великим государям, и сноситься с тобой – бесчестие, а лай тебе писать – и того хуже, а перелаиваться с тобой – горше того не бывает на этом свете, а если хочешь перелаиваться, так ты найди себе такого же холопа, например, из Европы или Украины, какой ты сам холоп, да с ним и перелаивайся. Отныне, сколько ты ни напишешь лая, мы тебе никакого ответа давать не будем», – говорится в обращении.

Доставить ценную бумагу от внешнеполитического ведомства в Вашингтон поручено чрезвычайному и полномочному послу России в США Анатолию Антонову. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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