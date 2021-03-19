Великобритания начала секретные переговоры с Индией из-за задержек в поставках вакцины

Великобритания начала секретные переговоры с Индией из-за задержки поставок вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca, из-за чего может замедлиться вакцинация британцев в возрасте до 50 лет, сообщают СМИ.

Газета Daily Mail со ссылкой на источник в правительстве сообщает, что накануне глава минздрава Британии Мэтт Хэнкок, выступая в парламенте, заявил, что «задержка» в поставках 5 млн доз вакцины из Индии является ключевым фактором в нехватке препарата, из-за которой в апреле замедлится вакцинация населения, передает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что данные проблемы не помешают правительству вакцинировать все взрослое население страны к концу июля текущего года.

Источник в правительстве Британии сообщил, с партнерами в Нью-Дели «ведется конструктивный диалог для того, чтобы разобраться с проблемой».

По данным издания, переговоры ведутся о снятии ограничений на экспорт препарата в Великобританию. Ужесточение ограничений было связано с ростом заболевания коронавирусом в Индии.

Вакцинация в Британии бесплатна и проводится по приглашению Национальной системы здравоохранения, в данный момент в стране привиты от коронавируса почти 26 млн человек – жители старше 60 лет, представители групп риска, а также медики и работники домов престарелых. В настоящее время идет вакцинация людей старше 55 лет.

Ранее норвежские ученые раскрыли причину побочных эффектов от вакцины AstraZeneca.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.