Кулеба: В Москве уже развернута машина по противодействию Крымской платформе

Россия намерена дискредитировать саму идею Крымской платформы и предотвратить участие представителей других стран в ее саммите, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал 18 марта в эфире программы “Право на владу” на телеканале “1+1”.

“Нарастают эмоции, иногда даже истерические, в Москве, где развернута уже – я могу вам ответственно об этом сказать – машина по противодействию Крымской платформе”, – сказал Кулеба.

По его словам, российские власти поставил две задачи: во-первых, дискредитировать саму идею Крымской платформы, заявлять, что из нее ничего не получится; во-вторых – предотвратить участие представителей других стран в инаугурационном саммите Крымской платформы. Россия уже работает над этим.

В то же время Кулеба подчеркнул, что с каждым днем появляются новые голоса в поддержку Крымской платформы в мире.

“Вышло беспрецедентное заявление министров иностранных дел стран G7, к которому также присоединился высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики, где четко написано, что они поддерживают Крымскую платформу. Это мощный сигнал”, – подчеркнул глава МИД Украины.

Министр также назвал основные задачи Крымской платформы. Первая из них – вернуть Крым в топ-перечень вопросов международной повестки дня. По словам Кулебы, эта задача уже успешно решается, потому что о Крыме снова начали говорить на самом высоком уровне, это тема №1.

“Вторая задача – это систематизировать все усилия – от политических заявлений до санкционных решений, и иметь механизм, который позволит устранять любые пробелы в этом системном режиме давления на государство-агрессор. Потому что только последовательным системным давлением мы выдавим Россию из Крыма. Вот это цель “Крымской платформы”, – сказал глава МИД.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В МИД РФ Крымскую платформу назвали “недружественным в отношении России шагом” и “посягательством на территориальную целостность РФ”.

Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 марта одобрил проект стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Россией Крыма.

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