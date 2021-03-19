В Дании погиб украинский моряк, на него упала крышка люка

В датском порту Вайле на борту сухогруза погиб 59-летний украинский моряк, на мужчину упала крышка люка, отделившаяся от крана. Трагедия произошла 16 марта, сообщило издание FleetMon.

По непонятной причине поднятая крышка люка сорвалась с крана и упала на палубу. В этот момент два матроса раскладывали для нее опоры. Одному моряку удалось уклониться от падающей крышки. Украинцу, к сожалению, не повезло, отметило издание.

Название судна не разглашается, но дополнительная информация указывает на то, что трагедия произошла на борту сухогруза Solymar, в полдень 17 марта он все еще находился на рейде Вайле, написало FleetMon.

Информацию о гибели украинского моряка в Дании подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины. Дипломаты уточнили, что инцидент произошел во время разгрузки.

“По предварительным данным, гражданин Украины – член экипажа судна Solymar – погиб 16 марта в результате несчастного случая”, – рассказало министерство в комментарии “Укринформу” 19 марта.

Сейчас проходят следственные действия, тело погибшего вернут в Украину за счет страховой компании.

—