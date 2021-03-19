“Очень тяжелое место”. Джамала высказалась о возможности начать карьеру в РФ

Украинская певица Джамала в интервью программе “Слава Плюс” на “Люкс ФМ” 18 марта марта рассказала, что в 2000-х годах после выступления в Донецке ей предложили поступить в Российскую академию музыки имени Гнесиных в Москве.

“Я приезжаю домой с этой информацией и говорю отцу [Аламу Джамаладинову], что еду в Москву. Отец очень обиделся. Он сказал мне, что лучше пустит в Лос-Анджелес, Майями, только не в Москву. Я плакала, мы не разговаривали неделю и это было для меня очень больно. Но все-таки я потом поняла, почему нет. Очень тяжелое место. Оно съедает. Я была слишком хорошей девочкой. Москва таких сжирает”, – рассказала она.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube

Джамала получила высшее образование в Национальной музыкальной академии имени П. И. Чайковского в Киеве. Она училась на отделении оперного вокала.

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Ее отец Алим Джамаладинов – крымский татарин, а мать Галина Тумасова – армянка. Родители певицы познакомились в музыкальной школе: Джамаладинов работал там хоровым дирижером, а мать – пианисткой.

Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.

Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на “Евровидении 2016” в Стокгольме с песней “1944”.

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