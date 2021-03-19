 

Европейские страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca

19.03.2021, 10:14, Новости дня
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Германия, Франция, Италия и Испания возобновляют вакцинацию препаратом компании AstraZeneca после вывода Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о его безопасности. Об этом 18 марта сообщил BBC.

Швеция заявила, что ей нужно несколько дней, чтобы принять решение по вакцине.

Как отмечает The Guardian, вакцинацию возобновили также Кипр, Литва, Латвия, Португалия и Нидерланды.

С 19 марта использование препарата также возобновится и в Словении, сообщает агентство Reuters.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам 18 марта заявил, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых вакциной AstraZeneca.

Подобное заявление 17 марта также сделали во Всемирной организации здравоохранения, а 18 марта – в британском Агентстве по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий.

Более 10 стран в последние дни заявили о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В частности, в Дании появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Во Всемирной организации здравоохранения и ЕМА сообщили, что связь между вакцинацией AstraZeneca и случаями тромбоза не подтверждена, а преимуществ вакцины все еще больше, чем рисков. Разработчик заявил, что его исследования не выявили доказательств повышенного риска тромбоза среди вакцинированных.

4 января Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

EMA 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия.

В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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