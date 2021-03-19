В Мексике ученые нашли окаменелости древней акулы с крыльями

Палеонтологи заявили об обнаружении в Мексике останков древней акулы с крыльями. Ее строение внешне напоминает скатов мант благодаря наличию тонких длинных плавников и рта, позволявшего питаться планктоном.

Окаменелости древней акулы с крыльями, названной Aquilolamna milarcae, были найдены еще в 2012 году недалеко от мексиканского поселка Вальесильо. Этот место популярно среди палеонтологов. Ранее здесь находили окаменелости аммонитов и прочих морских рептилий, позволивших проследить эволюцию океанической фауны.

Древняя акула с крыльями аналогичным образом позволяет взглянуть на экосистему мелового периода под иным углом. Ученые до этого момента не находили пластиножаберных акул, поэтому данная особь является древнейшим представителем своего вида, отметил Ромен Вулло из французского Национального центра научных исследований. У исследуемого образца длина достигала 1,65 метра, а размах крыльев составлял 1,90 метра. Несмотря на колоссальные размеры, плавала акула очень медленно.

Источник: ria.ru