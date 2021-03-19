 

Ученые назвали пользу раннего завтрака для людей с диабетом

19.03.2021, 10:12, Разное
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Американские исследователи пришли к выводу, что ранний завтрак до 8:30 утра позволяет снизить риски развития диабета второго типа. В это время у человека уровень сахара в крови, а также инсулинорезистентность значительно ниже, чем в другие часы дня.
Исследование пользы раннего завтрака проводили сотрудники Северо-Западного университета в Чикаго. Они изучили, каким образом питаются 10 575 взрослых людей, общую продолжительность приема пищи и какие промежутки между трапезой они делают. Оказалось, что высокая инсулинорезистентность наблюдалась при одном факторе: когда человек устраивал ранний прием пищи до 8:30 утра.

При этом на данный показатель не особо влияла общая продолжительность приема пищи и промежутки между перекусами. По словам доктора Марриам Али, результаты указывают на то, что метаболические показатели имеют тесную связь со временем приема пища, а не продолжительностью трапезы.

Источник: profile.ru



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