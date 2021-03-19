 

Наташа Королева показала пышные формы в красном лифе

19.03.2021, 10:12, Разное
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Популярная российская певица Наташа Королева продемонстрировала свой пышный бюст в красном купальнике. Она предстала в бикини на отдыхе на Мальдивах. О том, как проходит отпуск, возлюбленная Тарзана рассказывает подписчикам в социальной сети Instagram.
Наташа Королева отправилась на отдых в компании друзей и семьи. Ранее она никогда не была на Мальдивах, поэтому сейчас наслаждается райскими островами. Достаточное количество времени знаменитость потратила на изучение местных достопримечательностей. Она даже успела погрузиться в воду в маске, чтобы просмотреть на рыб в Индийском океане.

На кадрах, обнародованных в разделе «Истории», 47-летняя Наташа Королева предстала в купальнике, который идеально подчеркивает ее пышные формы. Вниз для заплыва артистка надела велосипедки с принтом в виде звездочки. Знаменитости очень понравилось плавать вместе с рыбами, она получила массу положительных эмоций.

Изображение взято с: Instagram @koroleva__star
Пока не сообщается, когда Королева и Тарзан вернутся в Россию. Не исключено, что отдых затянется, поскольку в последнее время на семью обрушилось множество проблем. Сейчас оба хотят восстановиться физически и духовно.

Источник: www.instagram.com



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