Наташа Королева показала пышные формы в красном лифе

Популярная российская певица Наташа Королева продемонстрировала свой пышный бюст в красном купальнике. Она предстала в бикини на отдыхе на Мальдивах. О том, как проходит отпуск, возлюбленная Тарзана рассказывает подписчикам в социальной сети Instagram.

Наташа Королева отправилась на отдых в компании друзей и семьи. Ранее она никогда не была на Мальдивах, поэтому сейчас наслаждается райскими островами. Достаточное количество времени знаменитость потратила на изучение местных достопримечательностей. Она даже успела погрузиться в воду в маске, чтобы просмотреть на рыб в Индийском океане.

На кадрах, обнародованных в разделе «Истории», 47-летняя Наташа Королева предстала в купальнике, который идеально подчеркивает ее пышные формы. Вниз для заплыва артистка надела велосипедки с принтом в виде звездочки. Знаменитости очень понравилось плавать вместе с рыбами, она получила массу положительных эмоций.



Изображение взято с: Instagram @koroleva__star

Пока не сообщается, когда Королева и Тарзан вернутся в Россию. Не исключено, что отдых затянется, поскольку в последнее время на семью обрушилось множество проблем. Сейчас оба хотят восстановиться физически и духовно.

Источник: www.instagram.com