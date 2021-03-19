Пресс-секретарь Байдена назвала Путина человеком с “толстой кожей”

Американский президент обрушился с критикой на российского коллегу в недавнем интервью. Джо Байден назвал Владимира Путина “убийцей” и обвинил Москву в попытках вмешаться в ход выборов, состоявшихся 3 ноября прошлого года. Также политик пообещал, что Россия “заплатит цену” за покушение на демократию.

Нападки Байдена прокомментировала его пресс-секретарь. В эфире канала MSNBC

Джен Псаки заявила, что глава Соединенных Штатов не собирается “сдерживаться и смягчать свои слова”. Она подчеркнула, что Вашингтон не будет “терпеть и отводить взгляд” в ответ на любые враждебные действия.

“Я догадываюсь, что у президента Путина более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники”, – добавила Псаки.

Накануне глава России ответил на оскорбление Джо Байдена. Владимир Путин пожелал 78-летнему коллеге здоровья, отметив, что каждый видит в другом человеке собственные качества. Президент подчеркнул, что в детской шуточной поговорке “Кто как обзывается, тот так и называется” заложен глубокий смысл.

Профессор Олег Матвейчев допустил, что оскорбительные слова могли возникнуть случайно: Джо Байден просто ответил на провокационный вопрос журналиста. Вместе с этим здоровье американского лидера вызывает беспокойство. “Это человек, находящийся в старческом маразме”, – заключил эксперт.