Что случилось с австрийским ученым? – Тайна эффекта Паули

Паранормальные явления и наука обычно находятся на противоположных концах вектора. Наука обычно объясняет аномальные явления законами физики или вовсе не замечает их. Однако они не всегда враги, иногда даже уважаемые ученые вмешиваются в эту область.

В ХХ веке жил один блестящий специалист в физике, который верил в то, что люди могут неосознанно оказывать психическое влияние на внешний мир. И более того, это явление проявлялось в нем самом.

Австрийский физик, лауреат Нобелевской премии, профессор теоретической физики Швейцарского федерального технологического института и пионер квантовой механики Вольфганг Эрнст Паули во многом считается одним из самых блестящих физиков, которые когда-либо жили.

Он был первым, кто предположил существование нейтрино в 1930 году, получил Нобелевскую премию по физике в 1945 году, получил широкую хвалу Альберта Эйнштейна, получил медаль Макса Планка в 1958 году и сыграл важную роль в развитии многих областей теоретической физики и квантовой теории.

Паули пользовался большим уважением среди своих сверстников, обладая безупречным научным умом, не похожим ни на кого другого, но у него также были некоторые довольно странные идеи и странности, вращавшиеся вокруг него, одна из которых была позже названа "Эффектом Паули".

Это началось с того, что люди, в том числе сам Паули, заметили, что всякий раз, когда он был в лаборатории, в ней происходило непомерное количество странных происшествий и неисправностей оборудования.

Почти всегда, когда Паули входил в лабораторию, все ломалось, электрические системы выходили из строя или коротили, стаканы трескались, горелки Бунзена не зажигались, а различное оборудование либо перестало работать, либо испытывало какие-то помехи, даже возникали пожары, вспыхивая при случае.

Коллеги в шутку назвали это "эффектом Паули", заявив в качестве одного из его законов, что "действующее устройство и Вольфганг Паули не могут занимать одну и ту же комнату". Это было очень смешно, но по мере того, как этот эффект продолжался, стало очень заметно, что все это казалось неслучайным и совсем не шуточным.

Эффект, казалось, работал даже сквозь стены комнат или даже на расстояние. Однажды случился инцидент, который быстро превратился в популярный анекдот. Это было когда Паули проезжал мимо железнодорожной станции Геттингена, и в тот же момент несколько единиц лабораторного оборудования в соседнем Геттингенском университете взорвались без какой-либо видимой причины.

Другая история гласит, что, когда Паули посещал Принстонский институт перспективных исследований, массивный циклотронный ускоритель частиц физического факультета Принстонского университета необъяснимым образом загорелся и горел более 6 часов, прежде чем был потушен.

По мере того как такие странные инциденты участились, сверстники Паули перестали шутить по этому поводу и начали верить, что в присутствии физика происходит что-то действительно странное, и что, возможно, в этом даже есть что-то сверхъестественное.

Ходили слухи, что физик-экспериментатор Отто Стерн однажды даже запретил Паули посещать свою лабораторию из опасений, что он что-то сломает или испортит его эксперимент.

Интересно отметить, как эти серьезные ученые высшего уровня начали возводить Эффект Паули в мистическое суеверие, считая его не имеющим рационального объяснения. Один научный фотограф по имени Дэвид Фатхи однажды сказал об этом:

"Я долго пытался понять, как некоторые из самых ярких умов своего времени могли поддаться идеям, которые кажутся чистыми суевериями. Но теперь я думаю, что для работы в такой абстрактной и далекой от общей интуиции области, как квантовая физика, вы, вероятно, должны быть изначально предрасположены к нестандартному мышлению, а также должны быть творческими людьми, открытыми для самых странных идей".

Сам Паули вскоре начал всерьез задуматься о том, что за всем этим стоит какое-то еще необъяснимое физическое явление. Для него это не было большим скачком в сторону, так как он и раньше иногда интересовался парапсихологией и поддерживал идеи К.Г. Юнга о существовании явления синхроничности, которые Юнг описал как "обстоятельства, которые кажутся значимо связанными, но не имеют причинной связи", а также скрытое значение снов.

Паули начал придумывать способ объяснить все это, предполагая, что определенные люди обладают способностью каким-либо образом воздействовать на находящееся поблизости техническое оборудование силами, еще не понятыми наукой.

Паули был настолько убежден, что это настоящая научная загадка, что подробно обсудил ее с тем самым Юнгом. Одна из его идей заключалась в том, что это произошло из-за своего рода психокинеза, при котором умственная энергия проецируется на физическое окружение.

Интересно, что размышления Паули по этому поводу являются одними из более ранних идей, выдвинутых в отношении психокинеза в эпоху, когда у него даже не было официального согласованного названия.

Увы, но Паули так и не смог ничего из этого доказать, хотя он потратил много времени, размышляя над этим и записывая различные размышления о психокинезе в своих журналах.

Он часто сетовал на то, что невозможно доказать что-либо из этого в строгих лабораторных условиях, что, в конце концов, это было в основном основано на случайных свидетельствах и, вероятно, было обречено навсегда остаться непонятым.

Паули продолжал утверждать, что эффект Паули полностью реален и что люди в самом деле могут мысленно влиять на окружающие объекты и электронику вплоть до своей смерти в 1958 году.