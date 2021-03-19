О сущности по имени Майкл, которая поведала о тонкостях реинкарнации человека

В начале 1970-х супруги из Калифорнии и их друзья во время сеансов со спиритической доской связались с сущностью, которая назвала себя Майкл и неожиданно стала рассказывать им о духовном мире и человеческой реинкарнации.

Одна из областей паранормального и необъяснимого, которая редко попадает в новости, но остается стабильно популярной – это ченнелинг.

Ченнелингом называют контакт, когда человек связывается с некими существами (духами, сущностями, ангелами и тд.), обитающими в иных мирах или измерениях и получает от них информацию.

Способов войти в контакт существует множество – через транс, спиритические сеансы, иногда даже через вселение сущности в тело человека, когда сущность начинает разговаривать через этого человека или используя автоматическое письмо.

По словам очевидцев, с помощью ченнелинг можно связываться с призраками или даже демонами. Ниже будет история о том, как группа людей вошла в контакт с таинственной сущностью по имени Майкл.

Все началось в августе 1973 года в Окленде, район залива Сан-Франциско, штат Калифорния (США). Там жила некая Салли Чемберс, более известная под псевдонимом "Сара" и ее муж Ричард Чемберс. Оба они были увлеченными последователями духовного учения Георгия Гурджиева, известного в свое время мистика и философа, родом из Армении.

Это учение в основном следовало постулатам о том, что большинство людей в своей жизни живут словно в полусне, не в полную силу, а для того, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, надо использовать особые практики, которые Гурджиев назвал "Четвертым путем".

Сара и Ричард были заядлыми последователями этого учения и в своем стремлении найти лучший способ достичь этого обещанного просветления, в начале 1970-х годов они начали проводить у себя дома с небольшой группой друзей занятия по духовной практике.

Именно на одной из этих встреч им пришла в голову идея попробовать использовать доску для спиритических сеансов (доска Уиджа), предполагая, что она возможно приведет их к контакту с эфирным разумом, который изменит их жизнь и многое другое.

12 августа 1973 года у них состоялся первый сеанс, и в какой-то момент с ними связалась загадочная сущность, называющая себя просто "Майкл" (Михаил). Он или оно, как бы вы это ни называли, утверждал, что он не был ни призраком, ни духом, ни ангелом, ни Богом, а скорее фрагментом или частью более крупного, высшего разума на другом плане существования.

Майкл, казалось, знал многое, сначала отвечая на простые вопросы, всегда категорично и без энтузиазма, почти как робот, но в какой-то момент он доказал, что знает даже секретные или личные детали из жизни Сары и Ричарда, и информация, которую он давал им, постепенно становилась более глубокой и философской.

Далее группа начала проводить регулярные сеансы связи с Майклом, раскрывая больше того, что, по его утверждению, было высшей истиной реальности и человеческой души.

Одним из основных моментов, о которых часто говорил Майкл, был процесс реинкарнации. По его словам, человеческая душа "входит на физический план столько раз, сколько необходимо для познания всех аспектов жизни", каждый раз становясь мудрее и приближаясь к трансцендентности, а сознание эволюционирует на протяжении каждой жизни.

Когда приходит время, душа выходит из этого продолжающегося цикла рождения и возрождения, чтобы присоединиться к группе душ, которые образуют одну "высшую сущность", из которых одна душа является лишь фрагментом из примерно 1000 других душ, которые образуют коллектив, существующий как единое интегрированное целое.

Эта сущность имеет более высокий интеллект, превосходящий все его части, а каждая отдельная душа подобна клеткам в большом организме. Сам Майкл утверждал, что является частью одной из этих сущностей, и объяснил их природу и миссию:

"Нас зовут Майкл. Это для удобства, а не правда. Лишь небольшой фрагмент этой сущности носил такое имя. Мы – интегрированные фрагменты более крупной сущности, и мы приходим к вам с каузального плана (нефизического плана чистого разума и мысли). Мы были художниками, банкирами, бартерами, адвокатами, комиками, охранниками кладбищ, дилетантами, губернаторами, стражниками разных форм и размеров, могильщиками, всадниками, жонглерами и клоунами, лютнистами, горничными, наемниками, торговцами, мизантропами, военными стратегами, дворяне и женщины, крестьяне, священники, проститутки, мятежники, революционеры, грабители, студенты, учителя, соблазнительницы, наместники, беспризорники и свидетели самых отвратительных актов жестокости и самых любящих проявлений доброты и преданности.

Мы предлагаем путь к человеческому пониманию, основанный на нашем собственном опыте, сначала как самих людей в спокойные и тревожные времена, а теперь как реинтегрированные фрагменты Причинного тела, уже не живые, как вы его знаете, но все еще с острым пониманием того, что влечет за собой человечество.

Так мы общаемся около 100 лет. Наша цель – научить пониманию эволюции на физическом плане, чтобы ученик мог достичь некоторого понимания человеческого поведения, которое позволит ему перестать думать о межличностных отношениях или их отсутствии и сосредоточиться на личных жизненных планах".

Действительно, Майкл обычно называл себя "мы" и "нас", то есть во множественном числе, и рассказывал, что то, что он собой представляет, это наша конечная форма существования. А наша человеческая жизнь просто своего рода куколка или личиночная стадия, так сказать, медленно приближающаяся к нашей окончательной истинной форме.

По мере продолжения групповых сеансов с доской Уиджа знания Майкла расширялись, и все это тщательно записывала секретарь группы Элис Ханна.

Эта информация, которую они назвали "Учением Майкла" ("Учение Михаила"), охватывает широкий спектр духовных и эзотерических знаний. Среди них – постоянное сосредоточение на безусловной любви, рассматриваемой как ключ к более глубокому самосознанию, а также возможность испытать как можно больше за одну жизнь и жить без сожалений, которые последуют за одним из них в следующей итерации.

По мере того как группа Чемберсов расширялась, эти учения распространились в другие места, и другие "ученики" начали создавать свои собственные группы по изучению "Учения Майкла". Также в то же время все больше людей начали утверждать, что Майкл и через них передает свои сакральные знания.

В какой-то момент было около десятка групп, которые получали послания от Майкла, а возможно, и больше.

Это движение стало еще более масштабным, когда в 1979 году в форме книги были опубликованы стенограммы исходных сессий Майкла, за авторством Челси Куинн Ярбро, которой Сара передала стенограммы для написания книги "Сообщения Майкла", породившей позже целую серию из трех дополнительных книг.

Эти книги еще глубже продвинули "Учение Майкла" в общественное сознание, вызвали формирование еще большего числа групп последователей, приверженных философии нового века, собрали множество людей, утверждающих, что могут получать сообщения от Майкла через спиритические доски, а книги даже были переведены на другие языки.

Это был феномен, повышающий осведомленность о практике ченнелинга, и, безусловно, это был один из самых известных примеров ченнелинга 1970-х и начала 1980-х годов.

Интересно, что когда это течение стало действительно широко известным и популярным, сама Сара Чемберс неожиданно стала терять к нему интерес, перестав проводить сеансы со своей группой. Позже она так рассказала об этом:

"Наши собрания вначале – и я уверена, что мои друзья Алиса и Дик тоже так думают – были веселыми и похожими на большие семейные собрания. Нередко по выходным здесь в доме останавливались 18-20 человек для проведения мега-сеансов. Деньги никогда не переходили из рук в руки, поскольку Майкл всегда говорил, что обучение окупается.

Затем, в 1976 году, атмосфера изменилась… Я просто потеряла интерес, вот и все, и занялась другими делами. Я очень скучаю по духу товарищества. В группе была атмосфера, которая заставляла их держаться вместе.

Мы приходили на собрания, были ли они здесь или у Алисы и Дика, с закусками и оставались до раннего утра. Эти занятия продолжались много часов с перерывами на ужин, а иногда и на завтрак".

В последующие годы Сара Чемберс время от времени присоединялась к конференциям Майкла, но никогда не была полностью активна со своей группой снова. Впрочем, к этому времени весь феномен Майкла уже начал жить своей собственной жизнью, и другие брали на себя правление и руководили движением уже без ее участие.

Сара Чемберс создала то, что находило отклик у людей, помогая этому сохраняться до сих пор. Учение Майкла существует и поныне. В настоящее время по всему миру можно найти учебные группы, а также множество людей, утверждающих, что они могут связываться с одной и той же сущностью.

Их литература расширилась до трех дополнительных томов в серии под названием "Майкл говорит: наследие Сары Чемберс", изданным Центром Учения Майкла.

Все это остается одним из самых продолжительных и наиболее часто повторяющимся явлением ченнелинга, вдохновляющих людей на бесконечные дискуссии, дебаты и размышления, и нам остается только задаться вопросом обо всем этом. Что такое Майкл? Реален ли он вообще в каком-то смысле, или это всего лишь типичная дешевая магия в стиле нью-эйдж мумбо-джамбо, культов и сект с поддельными гуру и прочего?