 

Мнение: Россия приостанавливает поставки ГСМ на Украину

19.03.2021, 9:44, Разное
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“С 1 апреля сжиженный углеводородный газ и дизельное топливо «Роснефти» не будет поставляться покупателям в Украине. Об этом в официальном письме сообщает швейцарская трейдерская компания Proton Energy Group S.A., являющаяся эксклюзивным поставщиком дизтоплива и СУГ «Роснефти» в Украину. «С глубоким сожалением сообщаем вам, что Proton Energy Group SA приняла решение прекратить сотрудничество и прекратить поставки нефтепродуктов на украинский рынок с 1 апреля 2021 года… Просим вас считать это письмо официальным уведомлением о расторжении контракта. Прилагаем соглашение о расторжении договора для вашего утверждения и подписания», — говорится в письме Proton Energy Group. Proton объясняет причины своего решения действиями украинских властей. «В начале марта 2021 года компания получила информацию от одного из членов Нефтегазовой ассоциации Украины о том, что Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует участникам украинского топливного рынка не сотрудничать с Proton Energy Group SA и воздерживаться от покупки нефтепродуктов у компании», — указано в письме. На решение трейдера повлиял арест украинскими властями технологического объёма дизельного топлива в трубопроводе, который принадлежит компании, в феврале 2021 года. «В результате вышеуказанных… действий украинских властей у вас могут быть задержки и/или отказ в таможенном оформлении нефтепродуктов, поставляемых компанией к украинской границе. Компания несёт финансовые потери из-за ареста своего дизельного топлива и хотела бы избежать такой ситуации для вашего бизнеса», — резюмировали в Proton.”

На эту тему уже шёл разговор Здесь, проблема в взаимоотношениях возникла не вчера и имеет вид застарелой. Поэтому решать её необходимо, пусть даже с невероятным запозданием. Нельзя выстраивать какие-либо экономические отношения с людьми, которые пытаются всё время плевать тебе в лицо, в этом случае помогает только бейсбольная бита.

Large Visitor Globe

Источник: Достало



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