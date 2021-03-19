 

Губернатор Магаданской области ответил Байдену стихами про русского медведя

19.03.2021, 9:42, Новости дня
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Губернатор Магаданской области Сергей Носов, комментируя слова американского президента Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, вспомнил стихи поэта Константина Фролова «Не будите русского медведя!».

«Господин Байден позволил себе в интервью личные оскорбления в адрес нашего национального лидера, всего нашего народа. Хотел бы по этому поводу привести строки из стихов крымского поэта Константина Фролова: «Милые заморские соседи, сытые, вальяжные, как боги. Не будите русского медведя. Пусть он мирно спит в своей берлоге. Не мешайте царствовать и править. Есть и пить, покуда сердце бьется. Вы себе не можете представить, чем для вас все это обернется», – написал Носов в Instagram.

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Публикация от Сергей Носов (@nosovlive.ru)

Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей».

Президент РФ Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – сообщил президент. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.

Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.



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