В Крыму оценили план Киева «выжать» Россию с полуострова

Желание Киева «выжать» Россию из Крыма является «пустопорожней болтовней», сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов.

«Все это пустопорожняя болтовня. А сам Кулеба напоминает не министра иностранных дел Украины, а персонажа поэмы «Мертвые души» Манилова. Глава украинского МИДа, видимо, силится за своими заявлениями о системном давлении на Россию за Крым попасть в топ международных новостей и скрыть тем самым свою никчемность и некомпетентность», – сказал РИА «Новости» Молохов.

По его словам, глядя на министра иностранных дел Украины, хочется воскликнуть «а министр-то голый, или как минимум топлес».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» объяснил, как Киев планирует «выжимать» Россию из Крыма.

Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Киеву «вернуть» Крым. В МИД напомнили, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии. Немецкий политолог Александр Рар подчеркнул, что Украина позволяет себе такие заявления только из-за того, что на них никто не реагирует.