 

Экс-директора частной школы отдали под суд за попытку убийства в Москве

19.03.2021, 9:42, Новости дня
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Следственный комитет завершил расследование дела в отношении бывшего директора частной школы «Русский Гарвард» Василисы Масловой, обвиняемой вместе со своими бывшими учениками в покушении на убийство из-за ревности, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Иванова сообщила, что завершилось расследование дела «в отношении 36-летней Василисы Масловой и ее двух соучастников», в зависимости от роли каждого «они обвиняются в причинении легкого вреда здоровью и покушении на убийство», передает ТАСС.

«Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», – добавила она.

По данным следствия, в конце 2019 года у Масловой на почве ревности решила убить супругу мужчины, с которым ранее состояла в отношениях. Для совершения преступления она привлекла двух бывших учеников – девушку и мужчину.

Девушка сообщала о передвижении жертвы. 9 января 2020 года мужчина напал на женщину и шесть раз ударил ее ножом.

Пострадавшей удалось выжить, ее госпитализировали и после длительного лечения выписали.

«В рамках уголовного дела проведены более 15 судебно-медицинских экспертиз, допрошено свыше 17 свидетелей. Также были изучены сведения по абонентским номерам фигурантов уголовного дела, подтверждающие, что соучастники совместно находились в месте совершения преступления и неоднократно созванивались», – рассказала Иванова.

Ранее суд приговорил жителя Омской области Вадима Остапова по прозвищу Омский Мимино к 12 годам колонии за убийство коллеги, водителя маршрутки, из ревности.



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